19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Önceki hafta Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı hatırlarsanız. Kağıthane-Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, güzergahı dışındaki otobüs durağına dalmış, durakta bekleyen 14 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Otobüsün şoförü, kazanın ardından otobüsten elinde bıçakla inmiş, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı ve sonra da denize atlamıştı.
AKILALMAZ SAHTEKARLIKLAR
Bu olayın ardından gözler otobüs şoförlerine çevrilmişti doğal olarak. Yaptığım araştırmada; otobüs şoförlerine yapılan psikoteknik testin 5 yılda bir tekrarlandığı ortaya çıkmıştı. Araştırmamı derinleştirdikçe psikoteknik testle ilgili vahim bir tablo olduğunu görmüştüm.
Otobüs, minibüs, servis ve taksi şoförlerinin sertifika almak için geçmek zorunda olduğu psikoteknik test, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı özel kurumlar tarafından veriliyor. Türkiye genelinde psikoteknik test yapan 351 merkez var.
Bunların 79'u İstanbul'da… Bu merkezlerle ilgili derinlemesine bir araştırmaya girdiğimde ise sarsıcı bir manzarayla karşılaşmıştım. Ulaştığım bazı kaynakların anlattıkları dehşete düşürücüydü… Psikoteknik testte sahtekarlıkların döndüğü, teste hiç girmeden 'eve teslim sağlam raporu' verildiği, hatta bu işin simsarlarının olduğu iddiaları çok çarpıcıydı.
USULSÜZ 20 BİN BELGE İPTAL EDİLDİ
Bu iddiaları sormak için ulaştığım Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Cengizhan Kutlu’nun verdiği bilgiler ve paylaştığı belgelerse durumun sandığımdan da vahim olduğunu ortaya koydu… Cengizhan Kutlu’nun anlattıkları, bu piyasada büyük sahtekarlıklar döndüğünü gösteriyordu.
Şoförlerin refleks, dikkat ve muhakeme gücünü ölçen simülasyon cihazlarında kamera olma zorunluluğuna rağmen türlü numaralarla teste hiç girmeyen kişilere 250 TL'ye eve teslim psikolojik rapor verildiğini, bu şekilde usulsüzce verilen 20 bin belgenin iptal edildiğini söylüyordu Cengizhan Kutlu.
HABERİMİZ SES GETİRDİ, KAPSAM GENİŞLEDİ
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran, psikoteknik testteki sahtekarlıkları bir bir bir ortaya koyduğum bu haberin ardından önemli bir gelişme yaşandı; Psikoteknik testin kapsamı genişledi. Şöyle ki; artık bu testi sadece toplu taşıma sürücüleri değil, tüm ticari araç sürücüleri yaptırmak zorunda. Yani TIR şoföründen nalbura, hatta evlere aracıyla servis yapan bakkala kadar ticari araç kullanan herkes psikoteknik testten geçecek. 1 Aralık'tan itibaren psikoteknik belgesi olmayan ticari araç sürücülerine 283 lira, araç sahiplerine ise 885 lira ceza kesilecek.
Bu uygulamayı Türkiye Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği Başkanı Cengizhan Kutlu'ya sordum, Kutlu yeni yönetmeliği şöyle yorumladı: "Sizin haberinizin ardından böyle bir uygulama yürürlüğe girdi hızlıca. Ancak kapsamının daha da genişlemesi, tüm A, C ve D ehliyeti alanlardan bu testin istenmesi, hatta trafikte kural ihlali yapan tüm sürücülerin psikolojik teste tabi tutulması gerekiyor."
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