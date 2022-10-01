O anlar kamerada! Pompalı tüfekle eşini kovaladı!

Antalya'da, Doğuyaka Mahallesi'nde yaşayan G.A. (35), kız arkadaşıyla evden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.A'nın elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü.

AA'da yer alan habere göre G.A, arkadaşıyla çıktıkları binaya koşarak tekrar girip kapıyı kilitledi. Bu sırada arkasından av tüfeği ile koşan E.A, binaya giremeyince başka bir otomobilde bulunan eşinin annesinin yanına giderek tehditte bulundu.

E.A, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından gözaltına alınan E.A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi.

Yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.