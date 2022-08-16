O anlar kamerada! Hayalet göstergesini 45 saniyede çaldı!

DHA'da yer alan habere göre otomobilin sahibi S.M., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi için güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

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