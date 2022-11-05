O anlar kamerada! Anneden çocuğa feci şiddet!

DHA'da yer alan habere göre 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun çığlıklarıyla bölge sakinleri pencerelere çıktı.

Bu arada kadının yanından geçen bir çocuğun, dövülen yaşıtına üzülerek bakması ve kadının dayak anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.