ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Husilere karşı yürütülen saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.

Husilerin artık savaşmak istemediğini belirten Trump, onlardan bir söz aldığını ve bu söz uyarınca artık saldırı düzenlemeyeceklerini ilan etti.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı'nın bu kararının ardında askeri hedeflere ulaşılamaması yatıyor.

ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırıların ilk 30 günde sonuç vermeye başlamasını umarken, 31. günde gelen raporda istenen sonucun elde edilemediği görüldü.

ABD, Husilere karşı hava üstünlüğünü dahi elde edemezken, tanesi 30 milyon dolar değerinde olan çok sayıda MQ-Reaper-9 tipi insansız hava aracı husiler tarafından düşürüldü.

ABD saldıları ilk ayında dahi 1 milyar dolarlık bir maliyete yol açarken, 2 adet F/A-18 tipi savaş uçağı gemiden denize düştü.

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Husilere ait hava savunma sistemleri, F-35 ve F-16 savaş uçaklarını neredeyse vuruyordu.

TRUMP'IN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen'le ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu

Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ve gemilere saldırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna ilişkin soruya, "Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler." diye cevap verdi.

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Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.

Trump'ın Yemen'deki Husilere saldırıları durdurma kararının İsrail'de "şok etkisi" yarattığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.