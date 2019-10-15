15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Donald Trump'ın TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na karşılık yaptığı çıkışların ardından, Türkiye'deki nükleer silahların tahliyesine yönelik planları yeniden gözden geçirdiklerini yazdı.
Gazete, Amerikan Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililere dayandırdığı haberinde, İncirlik Üssü'nde tutulan 50 civarında taktik nükleer savaş başlığının tahliye planının üzerinden geçildiğini aktardı.
Gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri David E. Sanger'ın imzasını taşıyan "Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi" başlıklı haberde, nükleer başlıkların İncirlik'ten tahliye edilmesinin, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin "fiilen bitmesi" anlamına geleceği yorumu yapıldı.
Haberde, yıllar önce tahliye edilmesi gereken başlıkların hala İncilik'te tutulmasının nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağı savunuldu.
TRUMP ERDOĞAN'I UYARMADI
Haberde, Başkan Trump'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasına yeterli hazırlık yapmadan girdiği, bu yüzden de Erdoğan'ı 'Barış Pınarı Harekatı'nın iki ülkenin ittifakına vereceği zarar ve yol açacağı yaptırımlar gibi konularda uyarmadığı da öne sürüldü.
Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Senatör Jack Reed de Trump'ın fevri tavırlarıyla ABD'nin stratejik ortaklarını 'gafil avladığını', bu tür hareketlerin de Rusya gibi ülkelerin işine yaradığını ifade etti.
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