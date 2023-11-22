Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.999,38 %-0,59
        DOLAR 28,8275 %0,13
        EURO 31,4257 %-0,06
        ALTIN 1.855,25 %0,30
        FAİZ 40,65 %0,54
        GÜMÜŞ GRAM 22,15 %0,58
        BITCOIN 36.544,00 %-0,81
        GBP/TRY 36,1162 %-0,01
        EUR/USD 1,0900 %-0,11
        BRENT 81,44 %-1,22
        ÇEYREK ALTIN 3.033,34 %0,30
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Nvidia'nın geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        Nvidia'nın geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 29 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği 18,12 milyar dolar gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çip devinin geliri beklentileri aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 29 Ekim 2023'te sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

        Buna göre, şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 206 artışla 18,12 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 34 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 5,93 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin gelir artışında yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu.

        Piyasa beklentisi Nvidia'nın söz konusu dönemdeki gelirinin 16,18 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        REKLAM

        Nvidia, son çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 20 milyar dolar olarak açıkladı.

        YILLIK BAZDA YÜZDE 1259 ARTIŞ

        Nvidia'nın net karı da üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 49, yıllık bazda yüzde 1259 artarak 9,2 milyar doları aştı. Nvidia, 2022'nin aynı döneminde 680 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

        Şirketin geçen mali yılın üçüncü çeyreğinde 0,27 dolar olan hisse başına karı da bu dönemde 3,71 dolara çıktı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, şirketin güçlü büyümesinin, genel amaçlı çiplerden hızlandırılmış programlama ve üretken yapay zeka çiplerine endüstriyel geçişi yansıttığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Habertürk Anasayfa