NVIDIA, çevrimiçi etkinlikte uzun zamandır beklenen RTX serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX serisi, pek çok performans geliştirmesini beraberinde getirdi. NVIDIA'nın açıklamasına göre yeni seri, oyun deneyimini daha da üst düzeylere çıkaracak.
NVIDIA, GEFORCE RTX 3070 VE 3080 ÖZELLİKLERİ
NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 2080'den neredeyse iki kat daha hızlı olacak. Öte yandan 8 GB RAM'le gelecek GeForce RTX 3070 ekran kartı, RTX 2080 Ti'dan da hızlı olacak. GeForce RTX 3080, 10 GB RAM'e ve iki fanlı kuruluma sahip olacak.
NVIDIA RTX 3080, 30 gölgelendirici teraflopa ve 58 RT teraflopa sahip olacak. Yeni ekran kartı, RTX 2080'de 89 olan AI Tensör Çekirdek sayısını 238'e yükseltecek. Ekran kartlarının sunacağı özellikler yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor.
Hem RTX 3080 hem de RTX 3070, HDMI 2.1'i destekleyen ilk ekran kartları arasında yer alacak. HDMI 2.1, 4K çözünürlükte 120 FPS değerlerinde ulaşmanın önünü açacak. Ayrıca içinde bulunacak değişken ekran tazeleme hızı desteği sayesinde televizyonlar Freesync veya G-Sync monitörlerinin sahip olduğu akıcılığa ulaşacak.
NVIDIA, GEFORCE RTX 3090 ÖZELLİKLERİ
NVIDIA, etkinlikte aynı zamanda yeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 3090'ı da tanıttı. Şirketin şu an için en pahalı modeli olarak piyasaya sürülecek RTX 3090, 8K çözünürlükte olacak.
Ekran kartı, 24 GB GDDR6 RAM'le birlikte çıkacak. Ekran kartı, RTX 3080 ve RTX 3070 ile aynı şekilde HDMI 2.1 desteğini taşıyacak. RTX 3090, 36 gölgelendirici teraflopa sahip olacak.
NVIDIA, GEFORCE RTX 3000 SERİSİ FİYATLARI
NVIDIA GeForce RTX 3090: 14.400 TL'den başlayan fiyatlar
NVIDIA GeForce RTX 3080: 6.690 TL'den başlayan fiyatlar
NVIDIA GeForce RTX 3070: 4.805 TL'den başlayan fiyatlar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!