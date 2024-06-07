Nusret vergi rekortmeni oldu
Ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu duyurdu
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Sosyal medyadaki videolarıyla ve zincir restoranlarıyla dünya çapında tanınan şef Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu.
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Nusret, vergi rekortmenleri listesinde ilk 100'e girdi.
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Nusret Gökçe; "2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100’e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.
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