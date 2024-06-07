Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nusret vergi rekortmeni oldu - Magazin haberleri

        Nusret vergi rekortmeni oldu

        Ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 09:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medyadaki videolarıyla ve zincir restoranlarıyla dünya çapında tanınan şef Nusret Gökçe vergi rekortmeni oldu.

        • 2

          Nusret, vergi rekortmenleri listesinde ilk 100'e girdi.

        • 3

          Nusret Gökçe; "2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100’e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Habertürk Anasayfa