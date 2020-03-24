İşletmeci Nusret Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Bir süre önce ABD'den dönen Gökçe, evde 14 gün kalma kuralına uydu. Hayranlarına 'evde kal' çağrısında bulunan işletmeci, mutfağındaki bıçakların fotoğrafını yayınlayarak, "Maşallah ev cephanelik gibi" ifadelerini kullandı.

Nusret'in paylaşımı kısa sürede 530 binin üzerinde beğeni aldı.