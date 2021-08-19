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Et lokantası zinciri Nusr-Et'e New York şubesindeki 5 çalışanına fazla mesai ücretlerini ödemediği için dava açıldı.

Manhattan federal mahkemesine verilen dilekçeye göre lokanta ve zincirin sahibi Nusret Gökçe söz konusu kişileri haftada 72 saat ve üzerinde çalıştırırken, yanlış bir şekilde yönetici olarak göstererek fazla mesai ücreti ödemediği iddia edildi.

Söz konusu dava avukat Louis Pechman tarafından açıldı. CNBC'de yer alan habere göre Pechman, 2019 yılında bahşişlerin nasıl dağıtıldığını sorguladıkları için Nusr-Et Manhattan şubesinden kovulduğunu söyleyen garsonları temsil etmişti. Firma 4 garsona 230.000 dolar ödemek zorunda kalmıştı. Pechman bugüne kadar 200'ü aşkın restorana ücretler konusunda dava açtı.

'YAYGIN BİR UYGULAMA'

Nusr-Et'e açtığı son davayla ilgili açıklamada bulunan ünlü avukat "Maalesef mutfak çalışanlarına belli bir maaş ödeyerek fazla mesai ücreti vermemek restoranlarda yaygın bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Nusret Gökçe Saltbae ismiyle sosyal medya aracılığıyla dünyaca ünlü bir şef haline geldi. Nusr-Et'in Türkiye'nin yanında BAE, Yunanistan ve ABD'de şubeleri bulunuyor.