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        Haberler Magazin Nursel Köse ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

        Nursel Köse ilk kez paylaştı

        5 yıl önce Alman müzisyen Ulrich Mertin ile evlenen Nursel Köse, nikâh fotoğraflarını ilk kez evlilik yıl dönümlerinde gözler önüne serdi

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 14:27
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          Oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ulrich Mertin ile 5 yıl önce Danimarka’da evlendiğini duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Köse, kural bozdu.

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          Oyuncu, evliliklerinin yıl dönümünde eşiyle nikâh fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

          Ulrich Mertin ile bu fotoğrafını yayınlayan Köse'ye takipçilerinden "Mutluluklar" mesajı yağdı.

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          Alman müzisyen ise, "Bugün seninle evlendiğim gündü. Beni her gün kendine âşık ediyorsun" ifadelerini paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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