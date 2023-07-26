Nursel Köse ilk kez paylaştı
5 yıl önce Alman müzisyen Ulrich Mertin ile evlenen Nursel Köse, nikâh fotoğraflarını ilk kez evlilik yıl dönümlerinde gözler önüne serdi
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Oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ulrich Mertin ile 5 yıl önce Danimarka’da evlendiğini duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Köse, kural bozdu.
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Oyuncu, evliliklerinin yıl dönümünde eşiyle nikâh fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Ulrich Mertin ile bu fotoğrafını yayınlayan Köse'ye takipçilerinden "Mutluluklar" mesajı yağdı.
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Alman müzisyen ise, "Bugün seninle evlendiğim gündü. Beni her gün kendine âşık ediyorsun" ifadelerini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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