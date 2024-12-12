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        Haberler Spor Futbol Almanya Nuri Şahin: Tercihim Real Madrid - Futbol Haberleri

        Nuri Şahin: Tercihim Real Madrid

        Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid ve Barcelona'yla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 18:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:27
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        "Tercihim Real Madrid"
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        Alman devi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Real Madrid ile Barcelona arasındaki kıyaslamalara dair açıklamada bulundu.

        "TERCİHİM REAL MADRİD"

        Genç teknik adam, "Barcelona ile Real Madrid'den hangisi daha iyi? Bana göre en iyisi her zaman Borussia Dortmund. Ancak birini seçmem gerekirse Real Madrid olur." sözlerini sarf etti.

        İKİ YENİLGİSİ ONLARA KARŞI

        Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki yenilgi aldı. Alman ekibi, bu mağlubiyetleri Real Madrid ve Barcelona karşısında yaşadı.

        Real Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Borussia Dortmund, Barcelona'ya ise sahasında 3-2 mağlup oldu.

        Borussia Dortmund'un Barcelona karşısındaki yenilgisi Alman ekibinin bu sezon iç sahada aldığı ilk mağlubiyet oldu.

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