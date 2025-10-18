Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Galatasaray'ı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Galatasaray'ı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıdaki oyundan dert yanan Şahin, "Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray'ı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında ikinci yarıdaki futbollarının galibiyete yetmediğini söyledi.

        Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Aldığı galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun vardı. Maçın içine giremedik, ne toplu ne de topsuz istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak normalde 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakikada oynadık. İkinci yarı ortada geçti. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Habertürk Anasayfa