'Nuri Kuzucan: Pasaj' sergi turu Arter'de

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Nuri Kuzucan’ın eski ve yeni üretimlerinden oluşturulan bir seçkiyi mekâna özgü bir mimari düzenlemeyle bir araya getiren Pasaj, kaos/düzen, ışık/gölge, boşluk/doluluk, yüzey/derinlik ve iç/dış gibi ikilikler etrafında kurgulanan yapıtlardan oluşuyor. Arter’in 1. katında yer alan sergi, içine yerleştiği ve bir geçiş alanı olarak da yorumlanabilecek galeri mekânını ‘pasaj’ sözcüğünün mimari, yazınsal ve metaforik anlamları ekseninde resimsel uzamla ilişkilendiriyor.

Pasaj sergisi bağlamında düzenlenen sergi turu, sergiye eşlik eden kitabın yazarlarından sanat tarihçisi ve akademisyen Tarkan Okçuoğlu tarafından 23 Kasım 2023 Perşembe akşamı saat 19:00’da gerçekleştirilecek. Turda, serginin kavramsal çerçevesi Okçuoğlu’nun yayın için kaleme aldığı Yüzey Mekâna Dönüşürken başlıklı yazıyla ilişki içerisinde ele alınacak. Etkinlik, sergi turunun ardından katılımcıların sorularını ve kişisel izlenimlerini paylaşmasına da alan tanıyacak.

Tarkan Okçuoğlu

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek Pasaj: Tarkan Okçuoğlu Eşliğinde Sergi Turu’na katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.