Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kendi jenerasyonundaki meslektaşlarına seslendi.
"HAYDİ KIZLAR, NEREDESİNİZ?"
Konuyla alakalı konuşan Yeşilçay, "Bugün Özgü Namal’ı gördüm. Onu seyretmeyi ne kadar özledim. Bizim jenerasyonda çok iyi isimler var. Mesela Sanem Çelik’i de özledim. Bazen rakip olmayı, bazen omuz omuza olmayı bazen de bir işi beraber sırtlamayı... Bir de Başak Köklükaya’yı... Haydi kızlar, neredesiniz?" ifadelerini kullandı.
"AYLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"
Öte yandan Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda Ömur Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı.
Son dönemde formuyla dikkat çeken Yeşilçay, Sabuncuoğlu’nun fit görüntüsüne yaptığı övgülere teşekkür ederken, "Aylardır bu anı bekliyordum. Uzun süredir kendime dikkat ediyorum. Gece yemek yeme olayını bitirdim. Demek ki bunu yapabiliyormuşum. Kahvaltıyı geç yapmaya özen gösteriyorum, aralarda da dikkat ediyorum. 16 saat aç kalma formülü bende işe yaradı" demişti.
KENDİNE HAS GÜZELLİK SIRLARI
Nurgül Yeşilçay, sohbette kendine has güzellik sırlarını da anlatmıştı. Yumurta akının yüze gerginlik verdiğinden bahseden oyuncu, "Gözaltına uygulandığında torbaları azaltıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Selülit içinse filtre kahve kullandığını söyleyen Yeşilçay, "Kahveyi içtiğinde, geriye kalanını sürdüğünde selülite iyi geliyor" şeklinde konuşmuştu.
NE ZAMAN EVLENECEK?
Sevgilisi Necati Kocabay’la 3 yıldır düğün yapacağını söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Magazincilerden düğün bekliyorum. Her şey hazırlansın, biz gelip, imzayı atalım” demişti.
"EVLENME TEKLİFİ OLDUKÇA TUHAFTI"
Necati Kocabay’ın kendisine yaptığı “tuhaf” evlenme teklifini de anlatan Yeşilçay, “Evlenme teklifi oldukça tuhaftı. Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey, eski bir müzisyen. Stüdyoya girip, şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. 'Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım' gibi sözleri vardı” açıklamasını yapmıştı.
Instagram: İHA, Instagram
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