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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Yeşilçay, bu süreçte evde çektiği espirili kareleri takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

"ÜSTÜMÜZÜ İŞE GİDER GİBİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Bu sefer bayram temizliğine girişen oyuncu, fotoğrafının altına şöyle yazdı:

Evde Bayram temizliği... Neydi "Evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz. Üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz" doğru anlamış mıyız?

Oyuncu, birkaç gün önce sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın bir paylaşımında 'sunny side up'ın (sahanda yumurta) Türkçe anlamını bilmediğini söylemesine karşılık Twitter'dan yayınladığı bir video ile Özaslan'ı ti'ye almıştı.

"SİZ BUNA NE DİYORSUNUZ?"

Yeşilçay, gönderisinde French tost yapacağını söyleyerek "Siz buna ne diyorsunuz fakirler?" ifadelerini kullanmıştı.

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