Çektiği makyaj videoları ile tanınan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosundaki ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Özaslan, "Şimdi size sunny side up yapacağım" dedikten sonra Türkçe anlamının ne olduğunu bilmediğini söyledi. Yanındaki arkadaşına sorarak, "sahanda yumurta" yanıtını aldı.

Duygu Özaslan sosyal medyada tepki topladı.

Dikkat çeken bu videoya karşılık oyuncu Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ı ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.