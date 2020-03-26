Art arda yaptığı paylaşımlarla sevgilisine övgüler yağdıran Kocabay, "Bundan iki yıl önceydi, hayatımın aşkıyla tanıştım. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı

İşte Kocabay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...