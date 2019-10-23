"BEN BİR DAHİYİM"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu, selfiesini sosyal medya hesabından, "Ben buna şimdi photoshopla kulak yaparım, fonu da beyaz yaparım. Şahane vesikalık olur. Ben bir dahiyim!" notu ile yayınladı.