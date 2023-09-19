Nurgül Yeşilçay ablasını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı!
'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu yazlık evinde alan Nurgül Yeşilçay son olarak sosyal medya hesabından ablasıyla çekildiği karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin ablasıyla benzerliği görenleri şaşırttı.
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde rol alan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozlarıyla tüm yaz dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim son olarak ablasıyla çekildiği karesini sevenlerinin beğenisine sundu.
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Başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son olarak sosyal medya hesabından ablasıyla çekildiği karesini yayınladı. Ünlü ismin ablasıyla olan benzerliği şaşırttı.
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47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenler; 'Ne kadar benziyorlar', 'İkiz gibiler', 'Güzellik genetik demek ki' gibi yorumlar yaptılar.
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Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenler benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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İşte Nurgül Yeşilçay ve ablası Hacer Yeşilçay...
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