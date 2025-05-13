Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı yapıldı
Giriş: 13.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:30
Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe katılan Nurettin Yıldız yumurtalı saldırıya uğradı.
Nurettin Yıldız salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrenci tepki gösterdi.
O anda nereden geldiği belli olmayan bir yumurta Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocu salondan çıkartıldı.
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