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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024'e veda etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024'e veda etti

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda repesaj maçında PC Mülteci Paralimpik Takımı'ndan Zakia Khudadadi'ye yenilerek madalya şansını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:16
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        Nurcihan Ekinci Gül, elendi!
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        Milli Tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar K44 47 kiloda repesaj maçında PC Mülteci Paralimpik Takımı'ndan Zakia Khudadadi'ye mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, repesaj maçında IPC Mülteci Paralimpik Takımı'nı temsil eden Afgan sporcu Zakia Khudadadi'yle karşılaştı.

        Rakibi karşısında son bölümde çok fazla hata yapan Nurcihan, müsabakayı 9-1 kaybetti ve oyunlara veda etti.

        Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

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