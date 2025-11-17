Nurcan Yıldız ile Berke Sevigen evlendi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sait Yıldız – Fahriye Yıldız çiftinin kızları Nurcan Yıldız ile Mehmet Sevigen – Gülay Sevigen çiftinin oğulları Berke Sevigen, dünyaevine girdi.

Berke Sevigen ve Nurcan Yıldız

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğüne; Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Davut Gül, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay, Yüksel Mermer, Yavuz Bingöl, Coşkun Sabah, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Selami Şahin, Kubat ve Mehmet Aslan gibi iş, siyaset ve sanat dünyasında ünlü isimler katıldı.

Nikâh töreninde söz alan Mehmet Sevigen, duygularını; "Bu gece burada muhteşem bir mozaik var... İş, siyaset ve sanat camiasından çok kıymetli dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti.

Binali Yıldırım, Nurcan Yıldız, Berke Sevigen ve Suzan Sabancı

Gecede Funda Arar ile Mahsun Kırmızıgül, sahne aldı.

Funda Arar