Nürburgring'ten kupayla döndü

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç sporcuları desteklemek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımı olarak mücadele ediyor.

Almanya'nın Nürburgring Pisti'nde gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 5. ayak ilk yarışında 11 kapı numarasıyla mücadele eden Yağız Gedik ve Hasan Tansu günü genel klasmanda 7., PRO-AM klasmanında ise 2. sırada tamamlayarak podyumda kupa kaldırdılar. Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi ise başarılı bir performans sergileyerek yarışı kendi klasmanlarında ve genel klasmanda 7. sırada tamamladılar.

İkinci yarışa 7. sırada başlayan Yağız Gedik ve Hasan Tansu ise rakip otomobil ile yaşanan temas sonucunda otomobilin hasar alması nedeniyle yarışı tamamlayamadılar. 12 kapı numarasıyla yarışan Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi kendi klasmanlarında 11. sırada başladıkları yarışta, Berkay Besler'in rakibinin teması sebebiyle spin atmasına rağmen mücadeleyi bırakmadılar ve yarışı 9. sırada tamamladılar.

GT4 Avrupa Serisi'nin son durağı olan 6. ayak yarışları 7-10 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç ve Glasurit’tir.