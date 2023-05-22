"NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ SÖYLEYECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"

Öte yandan daha önce eşi Sinem Kobal'ın dünyaya getirdiği ikinci kızları Leyla hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuklar çok iyiler, birbirlerine alıştılar ve Lalin çok iyi ablalık yapıyor. Leyla’nın da sağlığı yerinde" demişti.

Kenan İmirzalıoğlu, "Leyla bildiğiniz İç Anadolu kızı oldu. Birazdan bozlağa dönecekmiş gibi ağlıyor. Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun. Lalin ise daha çok Karadenizli gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.