"Fitliğim genetik!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Etiler'de bulunan bir binaya girerken görüntülendi. Fettahoğlu, gazetecileri kırmayarak, ayaküstü soruları yanıtladı.

"FİTLİĞİM GENETİK!"

Gününün büyük bir bölümünü kızı Elisa Güzin ile geçirdiğini söyleyen Nur Fettahoğlu, muhabirlerin, "Bu fit halinizi neye borçlusunuz?" sorusuna “Genetik olduğunu söyleyebiliriz. Bir de mesleğimden dolayı çok dikkat ediyorum." yanıtını verdi.

"YABANCI DİZİLERİ TAKİP EDİYORUM"

Ev hallerinden de bahseden oyuncu, "Genellikle bu ara yabancı dizileri takip ediyorum. Gün içinde kızımla oynuyoruz." şeklinde konuştu.