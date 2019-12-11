Numara engelleme işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. Hem android hem iPhone telefonlar için numara engelleme nasıl yapılır ve numara engelleme nasıl kaldırılır? İşte o pratik yöntemler...

ANDORİD TELEFONDA NUMARA ENGELLEME

Kişi listenizden, çağrı ya da herhangi bir numarayı engelleyebilirsiniz . Android telefonlarda adım adım numara engelleme aşağıdaki gibidir;

Telefonunuzdan Telefon uygulamasına dokunun,

Çağrı Geçmişi/Son Aramalar bölümünü açın,

Ekrandan istemediğiniz numaraya tıklayarak “Çağrı Ayrıntıları” bölümüne geçin,

“Numara Engelle” yazısı karşınıza gelecek tıkladığınız anda engelleme işlemi başarıyla gerçekleştirilir.

İPHONE’DA NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İOS işletim sistemine sahip iPhone marka telefon kullanıyorsanız seçebileceğiniz iki tür engelleme var.

Birincisi sizi aramış birini engelleme;

- Telefonunuzdan “Son Aramalar”bölümüne dokunun,

- Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine tıklayın

- Sayfanın en altında “Bu Arayanı Engelle” yazısına tıklayın ve o numarayı engelleyin

İkinci yöntem ise kişi listenizde bulunan yani telefonunuza kayıtlı bir numarayı engellemek için kullanılır. İzlemeniz gereken yol;

- Telefonunuzun kişi listesi sayfasını açın,

- Açılan sayfada engellemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine tıklayın,

- Sayfanın en altında ‘“Bu Arayanı Engelle” seçeceğine tıklayın ve engelleme işlemini tamamlayın...

NUMARA ENGELLEME İPHONE DİĞER YÖNTEM

NUMARA ENGELİ KALDIRMA

Yukarıda yaptığımız yöntemlerle yine giriş yaparak listeden istediğiniz numaranın engelini kaldırabilirsiniz.

WHATSAPP NUMARA ENGELLEME

Kişileri engelleme

WhatsApp’ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler’e dokunun.

Ekle’ye dokunun.

Engellemek istediğiniz kişiyi aratın veya seçin.

İşte kişileri engellemek için kullanabileceğiniz diğer alternatif yöntemler:

Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından Diğer seçenekler > Diğer > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

Bu kişiyle bir sohbet açın, ardından kişinin adına > Engelle > ENGELLE’ye dokunun.

Kişilerin engelini kaldırma

WhatsApp’ı açın, Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler’e dokunun.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin.

Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunun. Siz ve engelini kaldırdığınız kişi artık mesaj, arama ve durum güncellemesi gönderip alabilecek.

Alternatif olarak, engellediğiniz kişiyi aratabilir > kişiye dokunup basılı tutabilir > Engeli kaldır: {kişi}seçeneğine dokunabilirsiniz.