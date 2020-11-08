Muhabirlere, "Merhaba canlarım, nasılsınız?" diyen sanatçı, şunları söyledi:

Ben çıkışta konuşmayacağımı söyledim zaten ama bir şey söyleyeceğim. Yeterince üzgünüm. Onun için üzmeyin beni. Ben sadece işimi yapmaya çalıştım ve yaptım. Hepimiz için, herkes için... Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Canımsınız. Ben Timur Selçuk için konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. O da nur içinde yatsın.