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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi

        Teniste dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:24
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        Djokovic ve Sinner, finale yükselemedi!
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        Teniste dünya klasmanının en iyileri arasında gösterilen Novak Djokovic ile Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'na yarı finalde veda etti.

        Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

        Bu sezonun formda ismi Sinner'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Tsitsipas, 2021 ve 2022'de şampiyon olduğu turnuvada bir kez daha finale yükseldi.

        Diğer yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya geldi.

        Djokovic'i 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Ruud, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.

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