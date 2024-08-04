Novak Djokovic, Olimpiyat şampiyonu!

REKLAM advertisement1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda teniste altın madalya Novak Djokovic'in oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Sırp Novak Djokovic, 2 saat 50 dakika süren mücadelede İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.

İLK OLİMPİYAT ALTININI 37 YAŞINDA KAZANDI Djokovic, kariyerindeki tek eksik olan Olimpiyat altın madalyasını 37 yaşında boynuna taktı. Finalde kaybeden Alcaraz ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan 37 yaşındaki Djokovic, olimpiyatlarda tenis dalında finalde oynayan en yaşlı sporcu olurken, 21 yaşındaki Alcaraz ise final oynayan en genç raket olarak tarihe geçti.