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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic, Monte Carlo'da yarı finalde - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, Monte Carlo'da yarı finalde

        Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:46 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:46
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        Novak Djokovic, yarı finalde!
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        Sırp tenisçi Novak Djokovic, Monte Carlo Masters Turnuvası'nda yarı finale yükseldi. Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası Djokovic, çeyrek finalde Avustralyalı Alex de Minaur'u 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvada 2015'ten sonra ilk kez son 4 isim arasına kaldı.

        36 yaşındaki sporcu böylece, 77 kezle masters turnuvalarında en çok yarı final gören tenisçi unvanını eline geçirdi.

        Djokovic, masterslarda en fazla şampiyonluk (40) ve en çok final oynama (58) rekorlarını da elinde bulunduruyor.

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