        Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi

        Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi

        İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, İngiliz çalıştırıcı Sean Dyche'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:01
        Nottingham Forest'ta Sean Dyche dönemi
        İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 54 yaşındaki İngiliz teknik adam Sean Dyche ile anlaştı.

        Kulübün açıklamasında Sean Dyche ile 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

        Watford, Burnley ve Everton takımlarında görev yapan Dyche, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

        POSTECOGLOU İLE 39 GÜNDE 6 MAĞLUBİYET, 2 BERABERLİK

        Nottingham Forest, geçen hafta 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı.

        Postecoglou ile 39 günde Premier Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nde 1 maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, tecrübeli teknik adamla çıktığı 8 maçtaki 2 beraberliği Premier Lig, Avrupa Ligi karşılaşmalarında aldı.

        Premier Lig'deki 8 maçta 5 puan toplayan Nottingham Forest, 20 takımlı ligde düşme hattında 18. basamakta bulunuyor.

