Nottingham Forest- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de 21. hafta heyecanı Nottingham Forest- Liverpool maçına sahne oluyor. Lig'deki tek mağlübiyetini Nottingham Forest karşısında yaşayan Liverpool, deplasmanda rövanşı almak istiyor. Öte yandan Nottingham Forest, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu müsabakadan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Nottingham Forest- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Nottingham Forest- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Oynadığı son 6 lig maçını kazanan Nottingham, 40 puanla 3. sırada bulundu. Öte yandan tek yenilgisini Nottingham ile ligin ilk yarısında oynanan maçta (1-0) alan Liverpool, 46 puanla zirvede yer aldı. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından merakla beklenen Nottingham Forest- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...
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NOTTİNGHAM FOREST- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Nottingham Forest- Liverpool maçı 14 Ocak Salı (bugün) 22.30'da oynanacak.
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NOTTİNGHAM FOREST- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
The City Ground'da oynanacak zorlu müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
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NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11
Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Dominguez, Anderson, Elanga, Gibbs White, Hudson Odoi, Wood
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LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Diaz