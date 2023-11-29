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        Haberler Yaşam Nostaljik bir hava estirmek yerine güldüren eski albümlerden en iyi seçmeler

        Nostaljik bir hava estirmek yerine güldüren eski albümlerden en iyi seçmeler

        Eski fotoğraflara bakmak her zaman düşündüğünüz kadar nostaljik olmayabilir. Özellikle çocukluk dönemlerinde harika olduğunu düşündüğümüz seçimler, ilerleyen yıllarda komik anılara dönüşebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:09
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        • 1

          "Fedoramın çok havalı göründüğünü ve kendimi bir mafya babası gibi hissettirdiğini düşünüyorum."

        • 2

          "Ben 8 yaşındayım, ilkokula geç kaldığım ve annemin beni fotoğraf çekmem için durdurduğu için sinirleniyorum."

        • 3

          “90'ların başı aileme karşı pek nazik değildi.”

        • 4

          “Varlığımdaki açık ara en kötü fotoğrafım.”

        • 5

          “6 yaşındayım ama 60 gibi duruyorum. Annem okula bu şekilde gitmeme neden izin verdi?”

        • 6

          “8 yaşındaydık ve kendi grubumuz vardı.”

        • 7

          "Destekleyici harika annem bunlar için profesyonel bir fotoğrafçıya para ödedi."

        • 8

          "Bu fotoğrafta pişman olduğum tek şey, bebek koleksiyonunun daha büyük olmamasıydı."

        • 9

          “1999. Barış işaretini nasıl yapacağımı öğrendiğimde çok havalı olduğumu düşündüm."

        • 10

          "Bu durumu hafifletmem için bir şey yapamazdım."

        • 11

          “Ben de yazın ortasında bere giyenlerdendim.”

        • 12

          “Annemin 1970 yılına ait ikinci sınıf fotoğrafı beni güldürüyor!”

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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