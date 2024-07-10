Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek

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Norveç gazetesi Verdens Gang, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Norveç Başbakanı'na dayandırdığı haberine göre Norveç, Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir müttefik devletlerden hava savunma sistemi ve savaş jeti talep ediyor.

Bakan Blinken: Bu yaz uçacaklar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı. Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.