Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek | Dış Haberler

        Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek

        Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş jeti hibe edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 hibesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Norveç gazetesi Verdens Gang, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Norveç Başbakanı'na dayandırdığı haberine göre Norveç, Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edecek.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir müttefik devletlerden hava savunma sistemi ve savaş jeti talep ediyor.

        Bakan Blinken: Bu yaz uçacaklar

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

        Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

        Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

        Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Habertürk Anasayfa