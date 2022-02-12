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Norveç tüm önlemleri kaldırıyor: Beklediğimiz gün geldi

Norveç, neredeyse tüm COVID-19 kısıtlamalarını kaldırıyor. Ülkede izolasyon şartı da kaldırıldı ve karar 'enfekte yetişkinlerin dört gün evde kalması tavsiyesi' ile değiştirildi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere kararı "Beklediğimiz gün geldi" diyerek duyurdu.

12.02.2022 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
Norveç tüm önlemleri kaldırıyor: Beklediğimiz gün geldi
HABERTURK.COM

Norveç neredeyse tüm COVID-19 kısıtlamalarını kaldırıyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Cumartesi günü Oslo'da düzenlediği basın toplantısında kararı "Beklediğimiz gün geldi" diyerek açıkladı.

Stoere, Norveçlilerin COVID-19 pandemisine karşı aşılarla iyi korunduğunu ve Omicron varyantının yayılmasına rağmen hastaneye yatış oranının düşük kaldığını söyledi.

Stoere Cumartesi gününden itibaren, Norveçlilerin kalabalık yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kuralının kaldırıldığını açıkladı.

Ülkede ayrıca kendi kendine izolasyon şartı da kaldırıldı ve 'enfekte yetişkinlerin dört gün evde kalması tavsiyesi' ile değiştirildi.

Aralık ayında Norveç, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamıştı.

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