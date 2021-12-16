Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Norveç Merkez Bankası (NORGES), gösterge faiz oranını beklendiği gibi yükseltti.

NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

NORGES, Eylül toplantısında faizi 25 baz puan artırmıştı.

Norveç'te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5.1 seviyesine kadar çıktı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1.3'e ulaştı.