Ülkesinde tanınmış bir yazar olan 47 yaşındaki Ari Behn ve Prenses Martha Louise, 2002 yılında evlendi.

Çiftin, Behn, Emma Tallulah Behn adlı 3 çocukları bulunuyordu.



Behn'in menajeri Geir Hakonsund yaptığı açıklamada "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle, en yakınları adına, Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" diyerek acı haberi duyurdu.