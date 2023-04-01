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Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş: 01.04.2023 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü
AA

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Tromsö kentinde dün 3 kez çığ düştüğünü açıkladı.

Aralarında bir Slovenyalı ile bir İtalyan turistin de olduğu 4 kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.

Yetkililer, hayatını kaybeden turistlerin bölgeye kayak yapmaya gittiklerini dile getirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, bölgede bugün de çığ düştü ve heyelan oldu.

Diğer yandan emniyet yetkilileri, bir evin çığ nedeniyle denize kaydığını ve bölgedeki birçok yolun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedekilere kapalı alanlardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Norveç Emniyetinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çığ nedeniyle Tromsö'nün bazı bölgelerinde yaşayanların tahliye edileceği belirtildi.

Fotoğraflar: AA, AP

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