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Haberler Dünya

Norveç Başbakanı Store'dan 'Pençe-Kılıç Harekatı' açıklaması

Norveç Başbakanı Store, Türkiye'nin yürüttüğü Pençe-Kılıç Harekatı'yla ilgili olarak, "Türkiye'nin terörle mücadele hakkı var ancak taraflara gerilime yol açacak operasyonlar yapmamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Giriş: 30.11.2022 - 20:46 | Güncelleme: ABONE OL
Norveç Başbakanı Store'dan 'Pençe-Kılıç Harekatı' açıklaması
Norveç'ten 'Pençe-Kılıç Harekatı' açıklaması
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AA

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Türkiye'nin terörle mücadele hakkının bulunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Store, "Bir tehdit olduğunda Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır." dedi.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını sorması üzerine Store, prensip olarak Türkiye'nin de güvenlik sorunlarına karşı koyabileceği gerçeğine saygı duyduklarını ancak tüm tarafların gerilime yol açacak askeri operasyonlardan kaçınmalarını istemek durumunda olduklarını belirtti.

Ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğinin altını çizen Store, iki ülkenin üye olmasıyla Avrupa'nın kolektif bir güvenliğe sahip olabileceğini ifade etti.

Store, tüm NATO üyelerinin bu iki ülkenin üyeliğini onaylamasını beklediğini dile getirdi.

Norveç Başbakanı, deniz altındaki enerji yapısının korunmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bu, enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili. Burada suyun altı ve üstü arasında keskin bir ayrım çizgisi çizmek istemiyorum. Bu gaz boru hatları, telekomünikasyon altyapısı, fiber optik altyapı ve diğerleriyle ilgili. Bu altyapının güvenliğini sağlamak için koordineli bir ortak çabaya ihtiyacımız var."

ŞANSÖLYE'DEN 'KOORDİNASYON OFİSİ' KURULMASI TALEBİ

Almanya Başbakanı Scholz, Norveç ile deniz altındaki enerji altyapısının NATO şemsiyesi altında ortaklaşa korunmasını istediklerini belirterek, su altı altyapısının korunması için NATO içerisinde bir "koordinasyon ofisi" kurulması talepleri olduğunu söyledi.

Scholz, "Boru hatları, telefon kabloları ve internet bağlantıları devletlerimiz için hayati önem taşımaktadır ve çok özel bir şekilde güvence altına alınmalıdır. En azından Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırılar, burada ne kadar büyük riskler olduğunu gösterdi." dedi.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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