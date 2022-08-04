Norveçli bakanın tatil paylaşımı ülkeyi karıştırdı

Norveçli haber sitesi Dagbladet'in aktardığına göre, yerel bir haber sitesi ülkenin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan sörf tahtasında durarak Norveç yasalarını çiğnediğini bildirdi.
Bu gelişme ile birlikte ülkenin muhalefeti de tartışmalara dahil oldu ve bunun 'kötü bir örnek' olduğunu savundu.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Tartışmanın büyümesinin ardından Adalet Bakanı Mehl açıklama yapmak zorunda kaldı.
Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtirken, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nünyelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığını dikkat çekti. Mehl "Ben her zaman bölgenin kuralları ve yasaklarına uyarım" dedi.
"SORUN OLARAK GÖRMÜYORUM"
Ülkenin Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum ise Mehl'in tatil sırasında bir sörf tahtasında ayakta durmasını bir sorun olarak görmediğini söyledi.
Vedum, bakanı eleştiren gazeteye verdiği demeçte "Emilie'yi ya da diğerlerinin tatilde sörf tahtası kullanmasını bir sorun olarak görmüyorum. Bulundukları yerdeki kurallarla uğraşmak zorundalar. Şimdi banyo yapacağım. İyi yazlar" dedi.
Norveç Denizcilik Müdürlüğü İletişim Direktörü Dag Inge Aarhus ise tepkiler üzerine Dagbladet'e yaptığı açıklamada, sörf tahtası hareket halindeyken can yeleği takmanın zorunlu olduğunu, ancak karaya yakın yüzmek için kullanıldığında bu kuralın geçerli olmadığını açıkladı.
Başbakan Stoere Ekim 2021 yılında 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini açıklamıştı. 8 Ağustos 1993 doğumlu Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç Adalet Bakanı olmuştu.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan ve Instagram hesabı @EmilieMehl'den servis edilmiştir.
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