        Nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisi deneysel aşamada

        Nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisi deneysel aşamada

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat, nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisinin standart değil, deneysel bir tedavi olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:46
        Nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisi deneysel aşamada
        Prof. Dr. Canpolat, kök hücre tedavisine ilişkin çalışmaların dünyada ve Türkiye'de devam etmekte olduğunu söyledi.

        Bu tedavinin çoğu nörolojik hastalık için henüz deneysel aşamada olduğuna işaret eden Canpolat, "Kök hücre tedavisi çoğu nörolojik hastalık için standart bir tedavi değil, deneysel bir tedavidir. Öncelikle hastalarda standart tedavi yöntemleriyle çözüm bulunamadığı zaman deneysel tedavi uygulamaları kapsamında gerçekleştirilebilir" ifadesini kullandı.

        "HER DERDE DEVA OLUYOR ŞEKLİNDE ALGILANMAMALI"

        Canpolat, kök hücre tedavisinin "her derde deva oluyor" şeklinde algılanmaması gerektiğini dile getirerek, "Gerek medya etkisi gerek çalışmacıların yayınladığı bilimsel veriler ile endüstrinin bu alanla aşırı ilgilenmesi bazen sansasyonel haberlere yol açabiliyor" dedi.

        Yakın bir gelecekte bu tedaviye yönelik sonuçların daha iyi görülebileceğini vurgulayan Canpolat, bu aşamada hekimler olarak süreci takip ettiklerini belirterek, hastaların da bilimsel veriler ışığında hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

        HASTA VE HASTA YAKINLARINA ÖNERİ

        Canpolat, hasta ve hasta yakınlarının etkinliği kanıtlanmamış tedavi süreçlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Kök hücre her derde deva değildir, bilimsel etik çerçevede kullanımı önemlidir. Bu noktada özellikle akademik yönden bu çalışmaları yürüten hekimlerimize güvenilmeli. Sansasyonel haberlere çok fazla itibar edip daha etkinliği net kanıtlanmamış, mekanizması net bir şekilde açıklanmamış süreçlere özellikle yönelirken dikkat etmeleri gerekiyor. Yakın zamanlarda okuduğumuz bir makalede 'kök hücre turizmi' diye bir kavram geçiyordu. Hastalar farklı farklı şekilde bu tedavilere yönlendirilebildiği belirtiliyor ve bu noktada hastaların dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu. Kanıtlanmış, mekanizmaları bilinen tedavileri biz hastalarımıza öneriyoruz. Bunun için de şu anda sürecin devam ettiğini belirtmek istiyorum."

