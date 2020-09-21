'Normalleşme' iddiasına iki ülkeden yalanlama!

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu gelişmenin ardından başka ülkelerin de benzer adımlar atılacağı basına yansıdı. Katar, uluslararası kararlar çerçevesinde, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumunu teyit etti.
KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
AA'da yer alan habere göre Arap medyasından bazı yayın organlarında, ABD'li bir yetkiliye dayandırılan, "Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği" iddialarına yer verilmesi üzerine, Katar Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.
"BU TÜR KAMPANYALAR ÜZÜCÜ"
Açıklamada, "Filistin meselesine yönelik Katar'ın konumunu yanlış aksettiren ve imajını bozmaya yönelik medyada çıkan bazı yanıltıcı kampanyaları görmek üzücü" ifadesine yer verildi. Katar'ın Filistin meselesindeki duruşunda herhangi bir değişikliğin olmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.
"KATAR, FİLİSTİN'İN YANINDA OLACAK"
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."
SUUDİ BASINI İDDİAYI ORTAYA ATMIŞTI
Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalı, Katar’ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD’ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamıştı. Haberde, ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'in "Katar'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının imzalanmasını kabul ettiği" şeklinde bir iddia yer almıştı ancak ABD'li yetkilinin açıklamalarında, "Katar'ın, İsrail ile son normalleşme anlaşmalarını reddettiği, Washington'un bunu anlayış ile karşıladığı ve normalleşme ile ilgili görüşmelerin halen devam ettiği" ifadesine yer verilmişti.
CEZAYİR'DEN DE YALANLAMA AÇIKLAMASI
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da, ülkesinin "İsrail'le normalleşme furyasına katılmayacağını" söyledi. Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.
"FİLİSTİN MESELESİ KUTSAL BİR DAVA"
Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak" dedi. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür" ifadesini kullandı.
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