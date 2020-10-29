35 yaşındaki Ender, konuyla ilgili şunları söyledi:

Çok garip bir anım var. İlk sahne aldığım anlardan bir tanesi. Yaşım 17-18, o derece küçüğüm. Kapıdaki bileti kesen arkadaş beni tanımamıştı. Tanımaması normal, o zaman tanınan bir adam değildim zaten.

4 tane şarkım falan var. Afişi ve kimliğimi gösterip, 'Abi bu benim' demiştim. Almamıştı beni, inanmamıştı. Bilet alıp, kendi organizasyonuma biletle girdim.