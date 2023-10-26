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        Haberler Müzik Norm Ender'den Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'Parla' - Magazin haberleri

        Norm Ender'den Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'Parla'

        Norm Ender, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel 'Parla' adındaki marşı besteledi. 'Parla'yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile beraber seslendiren Ender, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Bu marş ülkeme armağan olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:33
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        Norm Ender'den Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş 'Parla'
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        Norm Ender lakabıyla bilinen rapçi Ender Eroğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılında sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Parla' adlı bir marş besteledi. Marşa İstanbul Strings gibi birçok müzisyen katkı sağladı.

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        Düzenlemesi Mert Kemancı’ya ait olan, Elber Tutkus'un kaydettiği 'Parla' adlı marşın, mix ve mastering’ini Utku Ünsal yaptı.

        "BU MARŞ ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN"

        'Parla'yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile beraber seslendiren Norm Ender, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Koroyla beraber seslendirdiğim bu marş, ülkeme armağan olsun" dedi. 'Parla'ya klip de çeken Ender, koroyla beraber kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini Elif Demiralp yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Norm Ender
        #Parla

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