Norm Ender: Bana ve marşımı da inanmadılar - Magazin haberleri

Norm Ender: Bana ve marşımı da inanmadılar - Magazin haberleri

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Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle birçok marş üretildi. Norm Ender'in 'Parla' adlı marşı diğerlerinden daha öne çıkarak en beğenileni, en çok dinleneni oldu.

Norm Ender, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'nde 100. Yıl Özel Ödülü'ne (Yılın Projesi) layık görüldü. Ender,. ödül konuşmasında çarpıcı bir açıklamada bulundu; "Ben 'Parla’yı yaparken bana ve marşıma inanmadılar, ne büyük sanatçılar marş yaptı olmadı, seninki hiç olmaz dediler. 30 Ekim’de unutulursun dediler. Dinleyen herkese teşekkürler.”

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