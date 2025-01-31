Nordik Film Günleri başlıyor

Nordik Film Günleri İstanbul'da başlıyor
Nordik Film Günleri; Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İzlanda Fahri Konsolosu, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, İBB Kültür Dairesi'nin işbirliğiyle 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek
Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İzlanda Fahri Konsolosu, Norveç Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Nordik Film Günleri, 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Beyoğlu Sineması'nda sinemaseverlerle buluşuyor.
Nordik sinemasının en seçkin örneklerini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak olan etkinlik; Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İzlanda'dan 5 filmi İstanbul seyircisiyle buluşturacak.
Her bir yapım, İskandinav coğrafyasının benzersiz kültürel dokusunu ve hikâye anlatım geleneğini yansıtarak sinemaseverlere farklı perspektifler sunacak.
Program:
Nordik Film Günleri, İstanbul izleyicisini Nordik sinemasının yenilikçi, düşündürücü ve etkileyici dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarmayı amaçlarken aynı zamanda Türkiye ve Nordik ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.
Sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan hikâyeleri buluşturmayı amaçlayan etkinliğe "İstanbul Senin" uygulamasından ücretsiz biletinizi temin edilebilir.