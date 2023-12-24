Yılbaşı ile Noel arasındaki fark nedir?
Yılın sonuna yaklaşırken kutlamaların heyecanı giderek artış gösteriyor. Yurt dışında aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in ülkemizdeki yılbaşı kutlaması ile karıştırılması "Noel ile yılbaşı aynı şey mi?" sorusunu gündeme getirdi. Birbirleriyle sıkça karıştırılan iki kavram hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 25 Aralık'ta kutlanan Noel ile aralık ayının son günü gece 00.00'da kutlanan yılbaşı arasındaki farklar...
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Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutluyor. Yılbaşı için geri sayım sürerken yılbaşı kutlamaları ve Noel bayramı arasındaki fark bu sene de gündeme geldi. Peki, Noel Günü ile yılbaşı aynı şey mi? Yılbaşı ile Noel arasındaki fark nedir? İşte Noel ve yılbaşı arasındaki fark hakkında bilmeniz gerekenler...
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NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Noel 25 Aralık'ta kutlanıyor. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil. Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.
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NOEL BAYRAMI NEREYE DAYANIYOR?
Noel Bayramı, her yıl 25 Aralık’ta kutlanıyor. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arefesiyle başlıyor ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor. Noel, Hristiyanlar tarafından "Kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ta kutluyor. Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.
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Roma İmparatorluğu döneminde, Hristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda Hz.İsa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzde ise Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir evrensel bir bayram haline geldi. Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü.
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NOEL İLE YILBAŞI AYNI ŞEY Mİ?
Sıklıkla birbiriyle karıştırılan Noel ve yılbaşı kutlamaları aynı şey değildir.
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Noel, İsa Peygamber'in doğumunun kutlandığı 25 Aralık günü Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı olmayıp, dünya genelinde birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim. Yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor ve 1 Ocak günü birçok ülkede resmi tatil sayılıyor.
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