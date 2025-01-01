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        Haberler Gündem Noel baba cinayeti! - Güncel haberler

        Noel baba cinayeti!

        Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. 17 yaşındaki Noel baba kostümlü genç tartıştığı başka bir genci bıçakladı. Koltukaltından yaralanan genç hayatını kaybetti. Tüyler ürperten cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:49
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        Noel baba cinayeti!
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        Olay, Sakarya'da meydana geldi.

        Sakarya'da dün akşam iki grup arasında kavga çıktı.

        17 yaşındaki Noel baba kostümlü genç tartıştığı başka bir genci bıçakladı.

        Koltukaltından yaralanan genç hayatını kaybetti.

        Tüyler ürperten cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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